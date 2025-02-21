İzmir’de kan donduran olay: Diş hekimini başından vurup videosunu annesine gönderdi!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 22:05

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ortak iş yaptığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia ettiği diş hekimini, tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda şüpheli daha sonra başından vurduğu diş hekiminin telefonundan videosunu çekip annesine gönderdi.

Olay bugün Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E. (35), diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Burada ikili arasında meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdi ve kaçarak kayıplara karıştı.

ŞOK YAŞADI, POLİSE BİLDİRDİ

Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görüp hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİSİNİ ZARARA UĞRATTIĞI İÇİN VURMUŞ

Gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesinde, Mustafa Emrah Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırdığı ve zarara uğrattığını, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

