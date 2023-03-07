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İzmir'de ilginç olay! Hırsızlar evin çatısı dahil her şeyi çaldı geriye yalnız dört duvar kaldı

İzmir'de ilginç olay! Hırsızlar evin çatısı dahil her şeyi çaldı geriye yalnız dört duvar kaldı
07.03.2023 10:00

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hırsızlar; çatı, pencere ve kapılar dahil olmak üzere bir evin neredeyse her parçasını çaldı, evden geriye yalnızca dört duvar kaldı. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan evin sahibi, “Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış. Biz buna çok şaşırdık" dedi. Olay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi'nde şubat ayı başlarında meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan ve yaklaşık 2 yıl önce Yenmiş Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evi satın alan Soner Özkan, evde ikamet etmek için tadilat yapmayı düşünüyordu. Tadilatı planlamak için belirli aralıklarla satın aldığı eve giden Özkan, son ziyaretinde gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Evin çatısı, kapı ve pencereleri, lavabo ve klozetlerinin yerinde olmadığını, dahası evden geriye sadece dört duvar kaldığını fark eden Özkan, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Evi satın almadan önce evde bir ailenin yaşadığını ancak olaydan sonra evin metruk bir yapıya döndüğünü belirten Özkan, böyle bir hırsızlık olayına ilk kez şahit olduğunu söyledi.

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