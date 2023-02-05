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İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
05.02.2023 23:24

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İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Karabağlar ilçesinde bir okulun uçan çatısı bir evin camlarını kırdı, park halindeki aracın üzerine düştü. Mutfakta bulunduğu esnada camın kırıldığını belirten ev sahibi Nuray Tire (50), “Camda bir çatlama sesi duyunca korkuyla kalkıp hemen koridora kaçtım. Birden her taraf camla doldu” dedi.

Yaşam Videoları

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu fırtına uyarısının ardından kentin birçok noktasında kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Karabağlar ilçesinde bulunan Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı akşam saatlerinde fırtınaya dayanamadı. Bulunduğu yerden kopan çatı parçaları 4233 Sokak'taki 4 katlı apartmana çarptı. 4'üncü katın mutfak camını kıran ve ardından zemine düşerek park halindeki araca zarar veren çatı nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

"Binaya çarpınca bir sarsıntı hissettim"

Mutfak bulunduğu esnada uçan çatının binaya çarpmasıyla evinin camı kırıldığını belirten Nuray Tire (50), "Olay olduğu esnada mutfakta yemek yapıyor bir taraftan da bilgisayardan film seyrediyordum. Birden gök gürültüsü gibi bir gürültü duydum. Tam anlayamadım fakat binaya çarpınca bir sarsıntı hissettim. Camda bir çatlama sesi duyunca korkuyla kalkıp hemen koridora kaçtım. Birden her taraf camla doldu. Sonra dışarıya baktığımda çatının evimizin önünde park halinde bulunan aracımızın üzerine düşmüş olduğunu gördüm" dedi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri okulun çatısına çıkarak güvenlik önlemleri aldı. Kentte meydana gelen fırtına nedeniyle birçok noktada çatı uçması ve ağaç devrilmesi de meydana gelirken, uçan çatılar ve devrilen ağaçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.

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