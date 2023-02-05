İzmir’de ekmek yapan kadınların üzerine teras duvarı yıkıldı: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7357 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın teras katında sac üzerinden ekmek yapmakta olan Halime Y. ( 45), Rümeysa Y. (18) ve Gülten İ. kuvvetli fırtına nedeniyle teras duvarının çökmesi sonucu yaralandı. Tuğlaların üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan 3 kadın, aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Rümeysa Y. ile Gülten İ.’nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, anne Halime Y.’nin de İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.