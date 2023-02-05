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İzmir’de ekmek yapan kadınların üzerine teras duvarı yıkıldı: 3 yaralı

İzmir’de ekmek yapan kadınların üzerine teras duvarı yıkıldı: 3 yaralı
05.02.2023 19:29

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Olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7357 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın teras katında sac üzerinden ekmek yapmakta olan Halime Y. ( 45), Rümeysa Y. (18) ve Gülten İ. kuvvetli fırtına nedeniyle teras duvarının çökmesi sonucu yaralandı. Tuğlaların üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan 3 kadın, aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Rümeysa Y. ile Gülten İ.’nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, anne Halime Y.’nin de İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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"Duvarın altında kaldılar"

Halime Yıldırak'ın kızı Ayşenur Yıldırak (16), annesi, kardeşi ve komşularıyla birlikte ekmek yaparken duvardın yıkıldığını belirterek yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Bağırdım ama çok geç oldu. O esnada annem başından yaralandı. Duvarın altında kaldılar. Yanımda kardeşim vardı, çocuklar korkudan çok bağırdı. Onları alıp aşağı indirdim. Sonra ambulans geldi." diye konuştu. Olayı duyar duymaz yardıma koşan komşu Kadir Dayan (16) ise, "Çığlık sesini duydum ve hemen yardıma koştum. Üst kata çıktım. Yaralıları gördüm. Onlara yardım ettim. Ambulansı aradım" ifadelerini kullandı.

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