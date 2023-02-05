İzmir’de ekmek yapan kadınların üzerine teras duvarı yıkıldı: 3 yaralı

"Duvarın altında kaldılar"

Halime Yıldırak'ın kızı Ayşenur Yıldırak (16), annesi, kardeşi ve komşularıyla birlikte ekmek yaparken duvardın yıkıldığını belirterek yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Bağırdım ama çok geç oldu. O esnada annem başından yaralandı. Duvarın altında kaldılar. Yanımda kardeşim vardı, çocuklar korkudan çok bağırdı. Onları alıp aşağı indirdim. Sonra ambulans geldi." diye konuştu. Olayı duyar duymaz yardıma koşan komşu Kadir Dayan (16) ise, "Çığlık sesini duydum ve hemen yardıma koştum. Üst kata çıktım. Yaralıları gördüm. Onlara yardım ettim. Ambulansı aradım" ifadelerini kullandı.