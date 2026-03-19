CANLI YAYIN
Geri
Küçük çocuğa bantlı işkencede karar: 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Fatih’te bir çocuğun elini, ayağını ve ağzını bantlayıp o anları sosyal medyada paylaşan şüphelilerin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Marketten koli bandı alırken "Arkadaşın doğum günü var" diyerek yalan söyleyen şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişiden 5'i, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Doğum Günü" Bahanesiyle Koli Bandı Aldılar

İstanbul Fatih'te 14 Mart'ta yaşanan olayda, bir grup çocuğun marketten koli bandı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Market sahibinin "Bu kadar bandı ne yapacaksınız?" sorusuna, "Arkadaşın doğum gününü kutluyoruz abi" cevabını veren şüphelilerin, aslında işkence planı yaptıkları anlaşıldı. Kamera kayıtlarında marketçinin "Çocuğu mu bantlayacaksınız?" sorusuna şüphelinin "Evet" diyerek ayrıldığı anlar yer aldı.

Şiddet Görüntülerini Sosyal Medyada Paylaştılar

Elleri ve ayakları bantlanan bir çocuğun darbedildiği görüntülerin internette yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 7 çocuğu gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilirken, çocukların daha önce de benzer "şaka" adı altında videolar çektikleri belirlendi.

5 Şüpheli Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i; "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı mahalledeki esnaf, görüntüleri görünce büyük üzüntü duyduklarını ve durumun şakayı geçtiğini ifade etti.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan memleketi Rize’de: Bayramı sizlerle geçirmek için buradayım
Başkan Erdoğan memleketi Rize’de: Bayramı sizlerle geçirmek için buradayım
Fatih'teki dehşette yeni detaylar: “Doğum günü” diyerek koli bandı almışlar!
Fatih'teki dehşette yeni detaylar: “Doğum günü” diyerek koli bandı almışlar!
Sancaktepe tır çarpan kadın hayatını kaybetti
Sancaktepe tır çarpan kadın hayatını kaybetti
Aynı Yağmur Altında 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Senin zamanın doldu!"
Aynı Yağmur Altında 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Senin zamanın doldu!"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle