Küçük çocuğa bantlı işkencede karar: 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

"Doğum Günü" Bahanesiyle Koli Bandı Aldılar

İstanbul Fatih'te 14 Mart'ta yaşanan olayda, bir grup çocuğun marketten koli bandı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Market sahibinin "Bu kadar bandı ne yapacaksınız?" sorusuna, "Arkadaşın doğum gününü kutluyoruz abi" cevabını veren şüphelilerin, aslında işkence planı yaptıkları anlaşıldı. Kamera kayıtlarında marketçinin "Çocuğu mu bantlayacaksınız?" sorusuna şüphelinin "Evet" diyerek ayrıldığı anlar yer aldı.

Şiddet Görüntülerini Sosyal Medyada Paylaştılar

Elleri ve ayakları bantlanan bir çocuğun darbedildiği görüntülerin internette yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 7 çocuğu gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilirken, çocukların daha önce de benzer "şaka" adı altında videolar çektikleri belirlendi.

5 Şüpheli Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i; "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı mahalledeki esnaf, görüntüleri görünce büyük üzüntü duyduklarını ve durumun şakayı geçtiğini ifade etti.