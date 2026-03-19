Bebekli ailenin üzerine asma tavan düştü: "Bize doğal afet dediler!"

Beşiktaş’ta bir balıkçıda bebekli aile yemek yediği sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan aile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Lokmamı ağzıma götürürken asma tavan üzerimize çöktü. Bize ‘doğal afet’ denildi, yardım edilmedi" dedi.

Yemek Yerken Asma Tavan Çöktü

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde 16 Mart Pazar günü saat 18.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Akşam yemeği için bir balıkçıya giden Oğuz Özacar (42), eşi Kübra Kayhan Özacar (33) ve 1 yaşındaki kızları Ö.A.Ö., siparişlerini bekledikleri sırada işletmenin asma tavanı büyük bir gürültüyle üzerlerine çöktü. Demirlerle kaplı tavanın altında kalan aile, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

1 Yaşındaki Bebek Tedbir Amaçlı Gözlem Altına Alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve babaya ilk müdahaleyi yaptı. Puset içindeyken başına darbe alan 1 yaşındaki bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Şans eseri hayati tehlikesi bulunmayan aile üyeleri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Doğal Afet, Ne Yapalım?" Cevabı Şoke Etti

Yaşanan skandalın ardından konuşan Kübra Kayhan Özacar, işletme sahiplerinin tavrına tepki gösterdi. Özacar, "Yardım etmek yerine 'Kusura bakmayın' bile demediler. Bize 'Doğal afet, ne yapalım' dediler, çok şaşkınım" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. İşletme sahibinden şikayetçi olan ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

