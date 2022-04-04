RAMAZAN İMSAKİYE
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İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
04.04.2022 09:06

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İzmir’in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi Karataş Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemelerde şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan, savcının incelemesinin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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