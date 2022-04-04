RAMAZAN İMSAKİYE
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Beykoz'da dorsesi açık kamyon viyadüğe çarptı

Beykoz'da dorsesi açık kamyon viyadüğe çarptı
04.04.2022 15:49 - Son Güncelleme: 04.04.2022 15:52

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Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken viyadüğe asılı kalan dorse vinçle indirildi. Kaza, saat 12.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda meydana geldi. Ümraniye istikametine giden 34 ERJ 819 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı. Dorse, bağlantı yolunda bulunan viyadüğe çarptı. Dorse viyadükte asılı kalırken, kamyon 100 metre ileride durabildi. Şoför kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Dorse ise vinçle kurtarıldı.

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