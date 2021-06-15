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İzmir’de avukata silahlı tehdit ve darp olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir’de avukata silahlı tehdit ve darp olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
15.06.2021 23:34
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İzmir’de bir kişi, icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için giden avukatın ve çilingir olduğu iddia edilen kişinin başına silah dayadı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...


'de Av. , bir icra memuru ve çilingirle birlikte bir iş yerine haciz işlemi için gitti. Bu sırada iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.A.A., önce çilingirciye silahını doğrulttu ardından alacaklı vekil ına tekme atıp yaraladı. Yine H.A.A., avukatı silahla tehdit etti. Tüm bu yaşanan anlar ise bir kişinin cep telefonuna kaydedilirken yaşanan olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

TEHDİT ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde icra memurlarının dükkanına geldiğini öğrenen şahıs, aracıyla beraber dükkanın önüne geliyor. Yaklaşık 25 saniye sonra şahsın, dükkanın önünde bulunan ve çilingir olduğu iddia edilen kişiye karşı silah doğrulttuğu görülüyor. Daha sonra şahısın, sokağın diğer köşesinde bulunan adliye aracının yanına giderek Av. Ege Ogeday Burduroğlu'na tekme atarak, silahını doğrulttuğu kameralara yansıyor.

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