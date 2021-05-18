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İzmir Buca'da vahşet! Anne evlat katili oldu! Uyuşturucu kullanan kızını eşarbıyla boğarak öldürdü

İzmir Buca'da vahşet! Anne evlat katili oldu! Uyuşturucu kullanan kızını eşarbıyla boğarak öldürdü
18.05.2021 12:00
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İzmir'in Buca ilçesinde kızını boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan cinayet şüphelisi anne, emniyette verdiği ilk ifadede, kızı uyuşturucu kullandığı için kavga ettiklerini bu sırada boğuşma esnasında kızını eşarpla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., adındaki kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli kadının iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, A.V.'nin kızı 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.'nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep V.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



EŞARP İLE BOĞMUŞ
Öte yandan kızını öldürdüğünü itiraf eden anne A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde kızıyla uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga ettiklerini, yine bu yüzden kavga ederken boğuşma esnasında eşarbı ile kızını boğduğunu ve mutfaktan odaya taşıdığını söylediği öğrenildi. Ayrıca A.V.'nin kızının öldüğünü anladığında emniyete giderek teslim olduğunu söylediği de ileri sürüldü.

Cinayet şüphelisi A.V. ile gözaltına alınan eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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