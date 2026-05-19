CANLI YAYIN
Geri
Mersin'de takibe alınan otomobilden 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de takibe alınan otomobilden 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi

Mersin’de polisin takibi sonucu durdurularak arama yapılan otomobilde 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu narkotik madde taşıdığı değerlendirilen araç, polis ekiplerince durduruldu. Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan Ç.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A., mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
ABD'deki cami saldırısında çocukların tahliye anı kamerada!
ABD'deki cami saldırısında çocukların tahliye anı kamerada!
ABD’de camiye silahlı saldırı dehşeti: 5 ölü
ABD’de camiye silahlı saldırı dehşeti: 5 ölü
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle