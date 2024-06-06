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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 22:21 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 22:21

İZLE I 'Yüksek ses' nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü!

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. (40) ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti.

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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