Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.