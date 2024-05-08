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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 20:29 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 20:29

Eyüpsultan'daki okul müdürü cinayetinin perde arkası! İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. 7 Mayıs'ta gerçekleşen olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Y.K., ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Öte yandan savcılığın sevk yazısı ve 17 yaşındaki Y.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Eyüpsultanda lisede dehşet! Okul müdürü İbrahim Oktuganı silahla öldüren öğrenci tutuklandı | Silahı nereden buldu? İfadesi ortaya çıktı
Eyüpsultan'da lisede dehşet! Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldüren öğrenci tutuklandı | Silahı nereden buldu? İfadesi ortaya çıktı

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