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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024, 00:04 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024, 00:04

İZLE I Almanya Polisi’nden Filistin destekçilerine sert müdahale!

Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşünde polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İşte detaylar...

Almanya'da Filistin'e destek yürüyüşleri saldırıların başlamasından bu yana devam ediyor. Başkent Berlin'de bugün düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüş Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde bulunan Südstern Metro İstasyonu çıkışında Filistin marşının okunması ve yasaklı sloganlar ile İsrail'in varlığını sorgulayan söylemlerin telaffuz edilememesi için yapılan uyarılardan sonra başladı. Yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişi, "Özgür Filistin", "Almanya Finanse ediyor, İsrail bombalıyor" gibi sloganlar attı. Göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" yazan pankartlar taşırken, polisin yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Yürüyüş sırasında göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı. Bir polisin, elleri kelepçeli olarak duvara yaslanmış bir göstericinin saçlarını çektiği ardından da yumruklayarak yere yatırdığı görüldü. Gözaltına alınan bazı göstericiler baygınlık geçirirken, olay yerine ambulans çağrıldı.

İSRAİL DESTEKÇİLERİNDEN KARŞI GÖSTERİ

Filistin yürüyüşü sırasında İsrail yanlısı küçük bir grup da karşı protesto eylemi düzenledi. Polis, İsrail bayrakları taşıyan grubu koruma altına aldı. Zaman zaman Filistin ve İsrail destekçileri arasında gergin anlar yaşandı.

Filistin yürüyüşü, Ornienplatz Meydanı'nda sona erdi.

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