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İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 189 bin 369 TL para cezası kesildi

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 189 bin 369 TL para cezası kesildi
28.11.2020 10:02
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da dün gece yapılan Yeditepe Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı. 8 bin 549 araç ile 258 motosikletin denetlendiği uygulamada, 212 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 31 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 189 bin 369 TL para cezası kesildi.


İstanbul'da dün yapılan Yeditepe Huzur uygulamasında 157 noktada 1344 personelin katıldığı denetimlere polis helikopteri ile havadan, Deniz Limanı Şube botu ile denizden denetlemeler yapıldı. 149 bin 470 GBT yapılan uygulama sonucunda aranan 481 şahıs ile 332 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 182 adet mermi ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 6 bin 197.25 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 079 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ile 5 dolar ele geçirdi.

8 bin 549 araç ile 258 motosikletin denetlendiği uygulamada, 212 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 31 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

Öte yandan 70 umuma açık işyeri de denetlendi.

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