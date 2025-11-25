PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.

İptal olan seferler;

Şehir Hatları:
06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri
07.00 Beykoz-Eminönü Seferi
07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi
07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:
08.00 Yalova-Pendik ve 09.00Pendik-Yalova
10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

