İstanbul'da taksici terörü! TEM'de kadın sürücünün önüne kırıp galiz küfürler etti

"CAMI AÇIP ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DİĞER SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİM"

Deniz P. "Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyorum. Taksici terörü diye bir gerçek var İstanbul'da ve bu engellenemiyor. Kadınlar taciz ediliyor, yolcu almıyorlar. Şu an bende bu terörün kurbanı oldum. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım ama kimse duramadı. İnsanlar korna çalarak taksiciye tepki gösterdiler. Hiçbir şey yapamadım, sadece dua ettim" dedi.