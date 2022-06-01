Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı
01.06.2022 09:10

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:17
Freni patlayan su tankeri...
Yaşam 00:18
Tanıştığı kadının ikram ettiği...
Yaşam 00:35
İran’dan mehir için peşine...
Yaşam 02:08
Ankara'da korkunç kaza! 20...
Yaşam 01:17
Arazi anlaşmazlığı kavgasında...
Yaşam 01:31
Avşa’da temiz bir Marmara için...
Yaşam 03:14
Kurnaz tilki yiyeceklerini...
Yaşam 02:30
Kesik baş cinayetinde flaş...
Yaşam 04:21
Fethin 569. yılında...
Yaşam 00:45
İzmit Körfezi’nde ölü yunus...
Yaşam 00:20
Feci kazada inanılmaz kurtuluş
Yaşam 00:39
Arkadaşlık kurdu, sonra...

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaçak göçmenlerler mücadele kapsamında son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Suriye ve Afganistan kökenli 285 kaçak sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yasadışı göçmenlere yönelik dün İstanbul'un en kilit ilçelerinden Esenyurt’un ara mahalleleri, meydanları ve umuma açık alanlarında yapılan denetimlerde, 80’i Suriye, 54’ü Afganistan, 38’i Fas ve 113’ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 285 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA