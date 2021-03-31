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İstanbul'da sıra dışı hizmet! Akbille koronaya yolculuk...

İstanbul'da sıra dışı hizmet! Akbille koronaya yolculuk...
31.03.2021 14:11
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İstanbul'da sıra dışı hizmet!...
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İstanbul'da toplu taşıma çilesi sürüyor. Koronavirüs sürecinde tıka basa dolu metrobüslerde bu sabah yolculuk eden vatandaşlar, seferlerin artırılması gerektiğini ifade etti. Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Müslüm Sönmez, "Çok kalabalık çok. Aşırı bir kalabalık. Ne oturması ayağımı zor sokuyorum. Her gün Avcılar'dan biniyorum. Metrobüs ve tramvay. Geliş gidiş her gün durum aynı. Değişen hiçbir şey yok. Çözüm için bilmiyorum ne yaparlar. Seferler yeterli değil. Yeterli olsa bu kadar kalabalık olmaz" şeklinde konuştu.


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