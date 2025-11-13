PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk bilgilere göre ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkide kamyonet, tır ve Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü trafik kazası yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada alınan ilk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.


Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle