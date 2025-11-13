Fatih'te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem B. çifti ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye başvurdu.



Yapılan tedavinin ardından taburcu edilen aile, otele döndü. Ancak sabah saatlerinde anne Çiğdem B., kızı Masal'ın hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm aile bireylerini yeniden hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Muhammet ve Masal kurtarılamadı.

Anne Yoğun Bakımda, Baba Entübe Edildi

Baba Servet B.'nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a geldiği ve Fatih'teki bir otelde konakladığı tespit edildi.

Polis Olayı Çok Yönlü Araştırıyor

Polis ekipleri, ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de seyyar satıcıdan midye yediğini ve bir restoranda yemek yediğini belirledi.

Olayla ilgili otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı, 4 tanığın ifadesine başvuruldu.

Çocukların kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi.