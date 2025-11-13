Olay, Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sinan A., yanında bulunan bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Hastaneye Kaldırıldılar Ama Kurtarılamadılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sadettin ve Engin Karanfil, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak baba ve oğlu, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Cenazeleri, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından kaçan şüpheli Sinan A., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.