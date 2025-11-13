PODCAST CANLI YAYIN
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti

Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Cumhuriyet Meydanı’nda Sinan A. ile Sadettin Karanfil ve oğlu Engin Karanfil arasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Şüpheli Sinan A. polis tarafından gözaltına alındı

Olay, Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sinan A., yanında bulunan bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Hastaneye Kaldırıldılar Ama Kurtarılamadılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sadettin ve Engin Karanfil, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak baba ve oğlu, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Cenazeleri, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından kaçan şüpheli Sinan A., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle