Niğde-Kayseri karayolu Çamardı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Çamardı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamardı istikametinden yola çıkan R.Ü. yönetimindeki otomobil ile Niğde'den Kayseri yönüne giden S.Y. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YOL KONTROLLÜ ŞEKİLDE TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.