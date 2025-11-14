PODCAST CANLI YAYIN
Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Batman'da otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 72 ABM 902 plakalı tıra çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araç içindeki manzarayla karşılaşınca adeta zamana karşı bir mücadele verdi.

