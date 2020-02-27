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İstanbul'da şiddetli yağış! Şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da şiddetli yağış! Şimşekler geceyi aydınlattı

27.02.2020 22:11

İstanbul genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


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