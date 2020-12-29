İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı ve gençlik yapılanmasına sansasyonel eylemler gerçekleştirmeleri için talimatlar verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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