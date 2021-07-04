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İstanbul'da panik anları! Çatıdan kopan parçalar yola savruldu

İstanbul'da panik anları! Çatıdan kopan parçalar yola savruldu
04.07.2021 12:08
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İstanbul Güngören'de etkili olan rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısından parçalar koptu. Kopan parçalar yola savrulurken, bir kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Güngören'de, 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin tehlikeyi fark edip, kopan parçaların altında kalmaktan uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü.

Olay, Merter Fatih Caddesi'nde dün saat 17.00'de yaşandı. Şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir binanın çatısında parçaların kopacağını gören bir kişi, uzun süre çatıya baktıktan sonra uzaklaştı. Ardından çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan bulunan bir kişinin uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü.

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