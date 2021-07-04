Haberler Video Yaşam Videoları Bu da HES kodu fırsatçılığı! Turistleri böyle kandırıyorlar! Yer: İstanbul

Bu da HES kodu fırsatçılığı! Turistleri böyle kandırıyorlar! Yer: İstanbul

Bu da HES kodu fırsatçılığı! Turistleri böyle kandırıyorlar! Yer: İstanbul
04.07.2021 13:59
Ana Sayfa 01:32
Hemşireler ölüme böyle yürüdü!
Ana Sayfa 04:31
2.5 milyar liraya mal olacak!...
Ana Sayfa 00:23
Duygu Özaslan ‘’Seninle bir...
Ana Sayfa 00:39
Marmaris'te lunaparkta pompalı...
Ana Sayfa 00:24
Derin Talu’nun balo elbisesi...
Ana Sayfa 00:30
Zerrin Tekindor’un son hali...
Ana Sayfa 01:06
Ataköy’de ağaçlık alanda...
Ana Sayfa 02:05
Güngören’de çatıdan düşen...
Ana Sayfa 01:52
Milyoner'e Kartal Tibet'in...
Ana Sayfa 00:27
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı...
Ana Sayfa 01:19
Gülsim Ali İlhan ve Durul...
Ana Sayfa 00:28
Burcu Biricik bikinili tatil...

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımalarda zorunlu olan HES kodu uygulamasını bazı kişiler fırsata çevirdi. Turistlerin seyahat kartlarına kendi HES kodunu tanımlayan şahıslar, bu yolla hem turistlerden para alırken hem de halk sağlığını hiçe saydı.


Fatih Beyazıt'ta bazı fırsatçılar HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu.

Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi. Turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor.

Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlıyor. Bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.



Bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, "Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" dedi.

Yaşam Videoları