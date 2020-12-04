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İstanbul'da facia ucuz atlatıldı! Freni boşalan özel halk otobüsü dehşet saçtı

İstanbul'da facia ucuz atlatıldı! Freni boşalan özel halk otobüsü dehşet saçtı
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde freni boşalan bir özel halk otobüsü, yol kenarında bulunan dükkana girdi. Kaza sırasında iş yerine kimsenin olmaması faciayı önledi.


Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı kameralara yansıdı.



Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Emrah G. hakimiyetindeki 34 HY 095 plakalı özel halk otobüsü iddiaya göre freni boşalarak iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar, "Freni boşaldı, yolda ıslak olduğu için kayarak dükkana girdi" dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Otobüsün işyerine girmesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün işyerine çarpması görülüyor. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs kurtarılarak cadde trafiğe açıldı.

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