İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk kameralarda

06.07.2020 10:07

Son dakika haberi... Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı. Araçlara güçlükle binen vatandaşlar, ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı.







Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayolu'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü.







Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti.



