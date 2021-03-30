İstanbul'da E-5 karayolu üzerinde şüpheli ölüm!

İstanbul'da şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. E5 Karayolu üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yakınında vatandaşlar, yerde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelerine rağmen şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.