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İstanbul'da E-5 karayolu üzerinde şüpheli ölüm!

İstanbul'da E-5 karayolu üzerinde şüpheli ölüm!
30.03.2021 01:46
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E-5'te şüpheli ölüm
Ana Sayfa 00:51
Katliam gibi kaza
Ana Sayfa 01:41
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Kısıtlamayı ihlal eden kişi...

İstanbul'da şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. E5 Karayolu üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yakınında vatandaşlar, yerde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelerine rağmen şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


İstanbul'da şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. E5 Karayolu üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yakınında vatandaşlar, yerde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelerine rağmen şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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