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İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
03.07.2023 10:01 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:01

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Kağıthane’de cadde üzerinde seyir halindeki bir araca, motosikletli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe’de meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan bir araca, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayin (20), isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralandı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalıştı.Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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