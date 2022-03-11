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Sedef Kabaş için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye kararı verildi

Sedef Kabaş için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye kararı verildi
11.03.2022 13:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın yargılanmasına başlandı. Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na hakaretten toplamda 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Kabaş’ın savunması ve sorgusu yapıldı. Sedef Kabaş, ilk duruşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan da beraatına karar verildi.

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