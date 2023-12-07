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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 16:54

İstanbul'a Bereket Yağdı! Yağmur Barajlara Yaradı, Su Seviyesinde Kayda Değer Artış: İşte Doluluk Oranları! ☔🌊

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası gözler barajlardaki son duruma çevrildi. 1 günlük yağışla barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktı. Yüzde 74 doluluk oranıyla en yüksek doluluk oranına sahip baraj Elmalı Barajı olurken, yüzde 9 ile Pabuçdere barajı en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Kasım ayında oldukça düşük seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları, Aralık ayının ilk haftasında yağışların etkisiyle artış gösterdi. Geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı %30'un üzerine çıktı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz

https://iski.istanbul/baraj-doluluk/

Önümüzdeki Dönem İçin Beklentiler Yağışların devam etmesi durumunda, baraj doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Özellikle kış aylarında beklenen yağışlar, İstanbul'un su rezervlerinin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. İSKİ ve yetkililer, baraj doluluk oranlarını sürekli olarak takip ediyor ve su yönetimi stratejilerini buna göre şekillendiriyor.

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