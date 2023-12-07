Kasım ayında oldukça düşük seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları, Aralık ayının ilk haftasında yağışların etkisiyle artış gösterdi. Geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı %30'un üzerine çıktı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz

https://iski.istanbul/baraj-doluluk/

Önümüzdeki Dönem İçin Beklentiler Yağışların devam etmesi durumunda, baraj doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Özellikle kış aylarında beklenen yağışlar, İstanbul'un su rezervlerinin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. İSKİ ve yetkililer, baraj doluluk oranlarını sürekli olarak takip ediyor ve su yönetimi stratejilerini buna göre şekillendiriyor.