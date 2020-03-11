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Avcılar'da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu

Avcılar'da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu

11.03.2020 19:32

Avcılar'da görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.


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