Avcılar'da görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu11.03.2020 19:32
- Avcılar'da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
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