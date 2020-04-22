Son dakika haberine göre; İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı. İstanbul'da, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler | Video
22.04.2020 11:16
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