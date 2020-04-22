22.04.2020 11:16

Son dakika haberine göre; İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı. İstanbul'da, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.