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İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler | Video
22.04.2020 11:16

Son dakika haberine göre; İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı. İstanbul'da, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.


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