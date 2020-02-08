İstanbul son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı! İstanbul'da kar ne kadar sürecek? |Video 08.02.2020 10:05

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın buzlanma ve don olaylarına neden olabileceği bildirildi. İstanbul'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Peki, İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte 8 Şubat İstanbul hava durumu...

İstanbul'da kar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika İstanbul hava durumu tahminini açıkladı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başladı. Ara ara orta kuvvete etkili olan karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte 8 Şubat İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak. Kar yağışının, sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 3 derece olacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın da buzlanma ve don gibi olumsuzluklara yol açabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı