İstanbul sokaklarında yürüyen reklam panoları! Günde 5 saat yürüyüp 300 lira kazanıyorlar

İstanbul sokaklarında yepyeni bir meslek doğdu. İki çocukluk arkadaşı yaptığı girişimle, yürüyen reklam panolarını gençlere giydirerek markaların tanıtımını yapmaya başladı. Tanıtım yapan gençler günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyor.

"TAŞIYICILAR GÜNLÜK 300 LİRA KAZANIYOR"

Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve birçok markanın reklam vermek için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen Eyüp Uyanık, "Yürüyen reklam mecraları ile marka ve insan etkileşimini hayata geçirdik. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz" dedi.