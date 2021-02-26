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Şanlıurfa’da 6 ayaklı 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı görenleri şaşırtıyor

Şanlıurfa’da 6 ayaklı 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı görenleri şaşırtıyor
26.02.2021 12:26
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruklu olarak doğan buzağı görenleri şaşırttı. Şaşırtan olay ilçeye bağlı Çıkrık Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ineğinin doğumda zorlandığını fark etmesi üzerine, mahalleye veteriner çağırdı. Doğuma giden veterinerler, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine, doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı.


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