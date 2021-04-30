RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu! Evini imalathaneye çevirmişler!

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu! Evini imalathaneye çevirmişler!
30.04.2021 15:03
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir odanın uyuşturucu imalathanesine çevrildiği görüldü. Odada özel havalandırma, ışık ve nem sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.


Sarıyer Tarabya'da evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli polisin yaptığı operasyona gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine evi takibe aldı.

Eve yapılan baskında bir odanın uyuşturucu imalathanesine çevrildiği görüldü. Odada özel havalandırma, ışık ve nem sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Polis, odada saksı içinde Hint keneviri, sıvı gübre, uyuşturucu üretim düzeneği, buhar makinası, termometre, havalandırma borusu, ısı ve ışıklandırma cihazı ile bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini ölçen alet (PH) buldu.

POLİS BASKINI KAMERADA
Uyuşturucu yetiştirilen eve yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, odada saksı içinde yetiştirilen Hint keneviri, uyuşturucu üretim düzeneği ele geçirildi. Yapılan baskında Rıza O. gözaltına alındı. Rıza O. ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

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