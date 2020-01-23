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İstanbul Kartal'da kar yağışı başladı

İstanbul Kartal'da kar yağışı başladı

23.01.2020 19:18

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada İstanbul'un yüksek yerlerine kar yağabileceğini belirtmişti. Kartal Aydos ormanlarına akşam üstü kısa süreliğine kar yağdı.


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