İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir’de bulunan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında; hibrit tohumdan üretilen 850 adet kök kenevir bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.T. isimli bir şahsın, ürettiği kök kenevir/mariuhanna bitkisini İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisini aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın, uyuşturucu maddeyi Başakşehir ilçesi Şahinbey Mahallesinde, tarım ve hayvancılık maksadıyla kullanılan bölgede bulunan bir tesiste ürettiğini belirled