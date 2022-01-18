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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu yaptı
18.01.2022 10:23

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir’de bulunan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında; hibrit tohumdan üretilen 850 adet kök kenevir bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.T. isimli bir şahsın, ürettiği kök kenevir/mariuhanna bitkisini İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisini aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın, uyuşturucu maddeyi Başakşehir ilçesi Şahinbey Mahallesinde, tarım ve hayvancılık maksadıyla kullanılan bölgede bulunan bir tesiste ürettiğini belirled

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