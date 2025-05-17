İstanbul Havalimanı’nda akılalmaz yöntem: 3 kadının cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:56:17

Olay, 25 Nisan Perşembe günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazakistan'ın Çimkent şehrinden gelen Özbekistan vatandaşı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli üç kadın, şüpheli hareketleri üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphelilerin ilk olarak bagajları arandı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine kadınlar X-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda, kadınların bel bölgelerinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi.

Kuvvetli şüphe üzerine savcılıktan alınan talimatla, üç kadın detaylı inceleme için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede çekilen röntgen filmlerinde, kadınların cinsel organlarında yabancı cisimler olduğu net bir şekilde belirlendi.

Kadın polis memurları gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin genital bölgelerinden, özenle gizlenmiş altınlar çıkarıldı. Yapılan incelemede, cinsel organlardan çeşitli ağırlıklarda toplam 120 parça halinde, 6 kilo 28 gram külçe altın ele geçirildiği tespit edildi.

Ele geçirilen altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.