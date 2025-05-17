SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul Havalimanı’nda akılalmaz yöntem: 3 kadının cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı!
Haberler Yaşam Videoları

İstanbul Havalimanı'nda akılalmaz yöntem: 3 kadının cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:56:17

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, akıllara durgunluk veren bir kaçakçılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Özbekistan uyruklu üç kadın yolcunun cinsel organlarında, çeşitli ağırlıklarda toplam 120 parça halinde, 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.

Olay, 25 Nisan Perşembe günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazakistan'ın Çimkent şehrinden gelen Özbekistan vatandaşı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli üç kadın, şüpheli hareketleri üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphelilerin ilk olarak bagajları arandı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine kadınlar X-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda, kadınların bel bölgelerinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi.

Kuvvetli şüphe üzerine savcılıktan alınan talimatla, üç kadın detaylı inceleme için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede çekilen röntgen filmlerinde, kadınların cinsel organlarında yabancı cisimler olduğu net bir şekilde belirlendi.

Kadın polis memurları gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin genital bölgelerinden, özenle gizlenmiş altınlar çıkarıldı. Yapılan incelemede, cinsel organlardan çeşitli ağırlıklarda toplam 120 parça halinde, 6 kilo 28 gram külçe altın ele geçirildiği tespit edildi.

Ele geçirilen altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Gemlik'te güpegündüz dehşet: Genç kadını sürükleyerek kaçırmaya çalışan 4 zanlı tutuklandı
17.05.2025Cumartesi
Yozgat’ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı
17.05.2025Cumartesi
Gaziantep’te halı fabrikasında patlama: 7 yaralı
17.05.2025Cumartesi
Küçükçekmece'de "etekli" haraççı: Binaya eşofmanla girip kılık değiştirerek çıktı
17.05.2025Cumartesi
Hastane bahçesinde silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı
17.05.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı! 01:24
Feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!
17.05.2025Cumartesi
Çankaya’da dere yatağında cinayet! 02:28
Dere yatağında cinayet: Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü!
16.05.2025Cuma
Amasya’da kavşakta trafik kazası! 01:30
Kavşakta feci çarpışma!
16.05.2025Cuma
Sivas İmranlı’da feci trafik kazası! 00:26
Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
17.05.2025Cumartesi
CANLI YAYIN