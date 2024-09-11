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İstanbul Fatih'te gece saatlerinde hareketli dakikalar! şüpheli şahıs polise ateş açtı
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İstanbul Fatih'te gece saatlerinde hareketli dakikalar! şüpheli şahıs polise ateş açtı

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 08:52 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 08:52

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih, Haseki Sultan Mahallesi, Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yeri ile ilgili ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu yunus timleri olay yerine gitti. Polis ekipleri o sırada iş yerinde bulunan 2 kişiden kimliklerini istedi. V.B. isimli şahıs polis ekiplerine kimliğini vermek istemedi. Daha sonra ise silahıyla ateş açtı. Polis ekipleri kendilerine yapılan saldırıya silahla ateş açarak karşılık verdi. Telsizden destek ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası ateş açan şahıs bir süre sonra teslim oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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