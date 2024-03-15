İstanbul Esenyurt'ta zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Kaza, 15.30 sıralarında İncirtepe Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ani fren yapan bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 5 araç bir birine girdi. Ani fren yaparak kazaya neden otomobilin olay yerinden kaçtığı iddia edilirken 34 DZL 549 plakalı otomobilin sürücüsü Dursun A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Dursun A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri ise kazaya karışan araçların sürücülerine alkol testi yaptı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.