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İstanbul Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını! Kıskıvrak yakalandılar

14.01.2020 12:49

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatlarda ve metruk binalarda uyuşturucu satışında bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada uyuşturucu alışverişinde bulundukları iddia edilen 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Esenyurt'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Satıcı olduğu iddia edilen Rojat lakaplı C.K. ile alıcı oldukları ileri sürülen M.A., M.N.K.'nin üzerleri arandı. Yapılan aramada, C.K.'nın iç çamaşırında gizlenmiş halde 12 gram eroin bulundu.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ile M.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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