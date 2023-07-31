İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki cinayetle ilgili yeni detaylar!

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabından, yaptığı "kim vurduya gittikkk, döneceğiz" paylaşımı dikkat çekti. Saldırganlardan 1'i yakalanırken 3'ünü yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine tekel bayisine gelen şüphelilerin çıkan tartışmanın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yanadan İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı işletmede 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 50 adet de merminin ele geçirildiğini açıkladı.