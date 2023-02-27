İstanbul Esenler'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgası kanlı bitti

İstanbul Esenler'de apartmandaki üst ile alt komşu arasında çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 19.10 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda alt ile üst komşu arasından gürültü tartışması çıktı. Apartmandan dışarı çıkan iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşanırken, bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken polis, saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.