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Hafta sonu tatili için gelmişlerdi: İki gencin acı ölümü

Hafta sonu tatili için gelmişlerdi: İki gencin acı ölümü
27.02.2023 10:21 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:21

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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